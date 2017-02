BER-Flugrouten-Änderung bringt mehr Lärm für Anwohner

Die geplanten Detailänderungen der Flugrouten am neuen Hauptstadtflughafen bringen für einige tausend Anwohner zusätzlichen Lärm. Die Deutsche Flugsicherung hatte angekündigt, von der nördlichen Startbahn abhebende Maschinen aus Sicherheitsgründen nicht sofort nach Süden abdrehen zu lassen. Je nach Alternativroute steigt damit allein westlich vom Flughafen die Zahl der Betroffenen von 15 400 auf 27 700 oder von 25 000 auf 39 500, wie aus Unterlagen der Flugsicherung für die Fluglärmkommission Schönefeld hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.

Für die meisten betroffenen Haushalte liegt das Lärmniveau demnach bei 45 bis 55 Dezibel - so wie bei einem Regenschauer. Zahlen für Starts nach Osten legte die Flugsicherung nicht vor. Die Flugsicherung spricht jedoch von marginalen Änderungen am Flugrouten-Konzept, denn das sofortige Abdrehen nach Süden sollte ohnehin nur in Ausnahmefällen gelten.