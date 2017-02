Senatorin will aus Flüchtlingsvertrag aussteigen

Nach dem Willen von Berlins Sozialsenatorin Breitenbach wird das Flüchtlingsabkommen mit Brandenburg zum Auslaufmodell. Die Mark reagiert gelassen.

Berlin/Potsdam (dpa/bb) - Die im Vorjahr als bundesweites Vorbild gepriesene Zusammenarbeit von Berlin und Brandenburg bei der Unterbringung von Flüchtlingen ist wohl endgültig gescheitert. «Ich werde dem Senat am Dienstag vorschlagen, den Vertrag mit Brandenburg wieder zu kündigen», sagte Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) der «B.Z.» (Samstag). «Uns fehlen die Flüchtlinge, die dort reinpassen.»

Für das Brandenburger Innenministerium kommt dieser Vorstoß nicht überraschend. «Jetzt ist der Senat in der Pflicht, darüber zu befinden», sagte Pressesprecher Ingo Decker am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Mark hatte seinerzeit lediglich auf einen Berliner Wunsch reagiert. «Wir werden sehen, was passiert.»