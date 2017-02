Kreisreform: Görke für Volksentscheid nach Schweizer Modell

Brandenburgs stellvertretender Ministerpräsident Christian Görke (Linke) hat sich im Zusammenhang mit der geplanten Kreisgebietsreform für einen Volksentscheid nach Schweizer Modell ausgesprochen. «Am Ende des Prozesses sollten nicht 20 000 oder 80 000 Menschen hierüber befinden, sondern alle Brandenburger», sagte Görke am Samstag. Er bestätigte damit einen Bericht der «Märkischen Allgemeinen» (Samstag). Der Vorstoß kommt überraschend, denn die rot-rote Landesregierung hatte gerade erst die rechtliche Prüfung des Wortlauts der Volksinitiative in Auftrag gegeben.

Vor kurzem hatten Gegner der Kreisreform eine Sammlung von rund 130 000 Unterschriften abgegeben; notwendig waren nur 20 000. Sollte das Parlament die Volksinitiative verwerfen, müssten für die zweite Stufe 80 000 Unterschriften gesammelt und eingereicht werden. Die Initiative will erreichen, dass alle 14 Landkreise und 4 kreisfreien Städte in Brandenburg erhalten bleiben. Dagegen will die Landesregierung wegen der rückläufigen Bevölkerungsentwicklung die Zahl der Landkreise auf neun reduzieren. Einzig die Stadt Potsdam soll kreisfrei bleiben.