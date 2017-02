Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Zivilfahnder der Polizei haben in Berlin-Dahlem zwei mutmaßliche Einbrecher gefasst. Die beiden Männer hätten am Freitagabend nacheinander mehrere Hauseingänge betreten und seien daraufhin mit dem Auto davongefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Das kam den Beamten verdächtig vor, deshalb verfolgten und kontrollierten sie die 40 und 45 Jahre alten Männer. Im Auto der Männer fanden sie Schmuck und Bargeld, das von einem Einbruch aus der Straße stammte, in der die Männer den Polizisten aufgefallen waren. Die Zivilpolizisten nahmen die Verdächtigen daraufhin fest.

