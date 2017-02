dpa

Rund 30 junge Flüchtlinge erlernen Handwerksberuf im Land

In Brandenburg werden derzeit rund 30 junge Flüchtlinge mit einem Lehrvertrag in Handwerksberufen ausgebildet. Etwa 45 Migranten nehmen an einer Einstiegsqualifizierung teil, die in der Regel sechs Monate dauert, wie die drei Handwerkskammern in Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder) der Deutschen Presse-Agentur mitteilten.

Ausgebildet wird vor allem in Berufen wie Bäcker, Elektroniker, Kfz-Mechatroniker, Friseur, Metallbauer und Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Hauptherkunftsländer der jungen Nachwuchskräfte sind Afghanistan, Syrien, Eritrea, Pakistan und Somalia.

Die Vorbereitungskurse haben in allen drei Kammerbezirken erstmals im vergangenen Jahr begonnen. Ein junger Flüchtling sei bereits vor dem Ende seiner Einstiegsqualifizierung von einer Firma in ein ordentliches Ausbildungsverhältnis übernommen worden, so die Handwerkskammer in Frankfurt (Oder).

