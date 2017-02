dpa

Neue Richter für Berlin: aber Wachtmeister fehlen

Sie verhängen Geld- und Freiheitsstrafen, entscheiden über Streitigkeiten mit Behörden oder Asylklagen. Richter in Berlin haben jede Menge zu tun. Viele von ihnen werden in den nächsten Jahren altersbedingt in Dienst quittieren.

Berlin (dpa/bb) - In Berlin sollen in diesem Jahr 80 bis 100 neue Richter eingestellt werden. Das kündigte die Justizverwaltung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur an. Die meisten dieser Juristen würden nach ihrem Referendariat einsteigen. Ein anderer Teil der Bewerber habe zuvor als Rechtsanwalt gearbeitet.

Bei Richtern gebe es noch genügend Nachwuchs, hieß es. Auch im Vorjahr hatten 100 neue Richter ihre Arbeit in Berlin aufgenommen. Laut Justizverwaltung arbeiten in der Hauptstadt etwa 1700 Richter an den verschiedenen Gerichten. Derzeit seien bei Richtern und Staatsanwälten etwa fünf Prozent der Stellen nicht besetzt. Dies gehe auch auf kurzfristige Abordnungen an Bundesbehörden und -gerichte zurück.

Senator Dirk Behrendt (Grüne) hatte in einem dpa-Gespräch gesagt, mehr Sorgen als der Richternachwuchs machten ihm fehlende Justiz-Wachtmeister und Mitarbeiter in den Geschäftsstellen der Gerichte. Jährlich müssten 140 Justizfachangestellte neu hinzukommen. Es werde verstärkt für eine Berufsausbildung in der Justiz geworben.

Nach einer Prognose der Justizverwaltung scheiden bis zum Jahr 2021 allein altersbedingt 190 Berliner Richter und Staatsanwälte aus dem Dienst aus. Zudem wird damit gerechnet, dass bis dahin knapp 420 Justizbedienstete in den Ruhestand gehen. Zudem werden rund 500 Bedienstete in den Gefängnissen in Pension gehen.

Um Juristen in Berlin zu halten, wird laut Behrendt ihre Besoldung schneller als ursprünglich geplant an den Bundesdurchschnitt angeglichen.

Die Justizverwaltung rechnet aber neben altersbedingtem Ausscheiden auch mit dem Weggang von Juristen aus anderen Gründen - so mit 75 Richtern und Staatsanwälten bis 2021. Beim nichtrichterlichen Personal wird angenommen, dass 415 Bedienstete weggehen, im Justizvollzug 75.

Letzte Änderung: Samstag, 25. Februar 2017 09:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen