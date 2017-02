dpa

Berlin will bis zu 100 neue Richter einstellen

In Berlin sollen in diesem Jahr 80 bis 100 neue Richter eingestellt werden. Das kündigte die Justizverwaltung auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur an. Die meisten dieser Juristen würden nach ihrem Referendariat einsteigen. Ein anderer Teil der Bewerber habe zuvor als Rechtsanwalt gearbeitet. Bei Richtern gebe es noch genügend Nachwuchs, hieß es. Auch im Vorjahr hatten 100 neue Richter ihre Arbeit in Berlin aufgenommen. Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) hatte in einem dpa-Gespräch gesagt, mehr Sorgen machten ihm fehlende Justiz-Wachtmeister und Mitarbeiter in den Geschäftsstellen der Gerichte.

Samstag, 25. Februar 2017

Quelle: dpa

