Richterbund besorgt über Richternachwuchs in Brandenburg

Gerichte und Richterbund in Brandenburg blicken besorgt auf die juristische Zukunft des Landes. Wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab, gibt es aus ihrer Sicht zu wenige Stellen für den Richternachwuchs - während das Arbeitspensum der amtierenden Juristen immer höher wird. Laut Ursula Fladée vom Deutschen Richterbund liegt das Durchschnittsalter der an ordentlichen Gerichten tätigen Richter aktuell bei fast 52 Jahren. Das Problem ist Fladée zufolge nicht das Desinteresse junger Juristen am Richterberuf, sondern eine auf Einsparungen des Landes zurückzuführende Stellenknappheit.

Das Potsdamer Justizministerium hält dagegen. «In Zukunft werden mehr Stellen durch zunehmende Altersabgänge frei», sagte ein Ministeriumssprecher. Nachwuchsprobleme seien ohnehin nicht zu erwarten, weil die Region für junge Juristen immer attraktiver werde.

Letzte Änderung: Samstag, 25. Februar 2017 08:50 Uhr

