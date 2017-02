Tagebau-Anlagen der Grube Welzow-Süd werden verlegt

Die Anlagen der Braunkohle-Grube Welzow-Süd werden verlegt. Grund dafür ist, dass mit fortschreitendem Abbau der Braunkohle im Teilabschnitt 1 die Flächen, auf denen die Anlagen jetzt stehen, ab 2019 abgebaggert werden, wie der Tagebaubetreiber Leag am Freitag in Cottbus mitteilte. Die Tagesanlagen, zu denen der Zentralleitstand, Büroarbeitsplätze und Feuerwehr zählen, ziehen zum Industriepark Schwarze Pumpe um. Dort befindet sich bereits ein Kraftwerk von Leag.

Im März beginnt am Industriepark der Bau eines neuen Gebäudes, wie es weiter hieß. Dort soll eine Umkleide und Waschgelegenheiten für die Bergbau-Mitarbeiter entstehen. Andere Anlagen sollen in bestehende Bauten am Industriepark ziehen, die zuvor saniert werden. Die komplette Verlegung der Tagesanlagen soll Ende 2018 beendet sein. Leag rechnet mit Investitionen von etwa 30 Millionen Euro.