Geburstagsessen für Sigmund Jähn im Roten Rathaus

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat den Ex-Kosmonauten Sigmund Jähn zu einem Essen im Roten Rathaus empfangen. Anlass war der 80. Geburtstag des Berliner Ehrenbürgers am 13. Februar. In Anwesenheit der Fraktionsvorsitzenden aus dem Abgeordnetenhaus, des ehemaligen Regierenden Bürgermeisters Walter Momper (SPD) und der Angehörigen Jähns gratulierte Müller am Freitag dem deutschen Weltraum-Pionier und überreichte ihm eine Radierung zur Geschichte der deutschen Luftfahrt. Jähn war 1978 als erster Deutscher ins Weltall geflogen und hatte sich mehrere Tage in der sowjetischen Raumstation «Saljut 6» aufgehalten.

