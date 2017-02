dpa

Museum Barberini zeigt 2018 Max-Beckmann-Ausstellung

Das neue Museum Barberini in Potsdam will im kommenden Jahr eine Ausstellung mit Werken des Künstlers Max Beckmann (1884 bis 1950) zeigen. Die Schau «Max Beckmann. Welttheater» werde vom 24. Februar bis zum 10. Juni 2018 zu sehen sein, teilte Museumssprecherin Johanna Köhler am Freitag mit. Zuvor sei sie vom 30. September an in der Kunsthalle Bremen zu Gast. Das Ende Januar eröffnete Museum Barberini hat imm ersten Monat bereits mehr als 60 000 Besucher angelockt. Noch bis zum 28. Mai beherbergt es die Eröffnungsausstellungen «Klassiker der Moderne» und «Impressionismus. Die Kunst der Landschaft».

