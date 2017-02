Erstmals Spezialkräfte der Polizei bei Cottbuser Karneval

Die Polizei zieht bei ihrem Einsatz rund um Ostdeutschlands größten Karnevalsumzug in Cottbus erstmals Spezialkräfte hinzu. Zudem sei die Zahl der Beamten aus der Polizeidirektion Süd und der Bereitschaftspolizei aufgestockt worden, teilten die Sicherheitskräfte am Freitag mit. In den Seitenstraßen rund um den bunten Tross durch die Innenstadt stehen demnach Beamte erstmals mit Langwaffen. Hintergrund der Sicherheitsvorkehrungen ist der Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember. Konkrete Hinweise auf einen Anschlag gibt es laut Polizei aber nicht.

