Millionendeal: Drogeriekette dm investiert in Wustermark

Die Logistikbranche in Brandenburg ist in den vergangenen Jahren kräftig gewachsen. Jetzt kommt ein weiterer großer Name hinzu.

Potsdam (dpa/bb) - Die Drogeriekette dm baut ein neues Logistikzentrum in Wustermark westlich von Berlin. Am Montag solle der Vertrag über den Kauf eines Grundstücks unterzeichnet werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Einzelheiten wollte eine Unternehmenssprecherin noch nicht mitteilten.

Die «Märkische Allgemeine» hatte allerdings schon vor einem Jahr über Pläne berichtet, wonach bis zu 500 Arbeitsplätze entstehen könnten. Es ist damit eine der größten Investitionen in das so genannte Güterverkehrszentrum Berlin West, das aus den Bereichen Wustermark und Brieselang besteht.

Zahlreiche Firmen haben sich dort schon angesiedelt, darunter der dm-Konkurrent Rossmann und der Internet-Händler Amazon. Das Verkehrszentrum vor den Toren Berlins ist direkt an die Autobahn 10 angeschlossen, mehrere Grundstücke haben einen eigenen Gleisanschluss und über einen Hafen ist auch der Wasserweg nutzbar.

Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) sagte, allein im Bereich Wustermark gebe es bereits 3000 Arbeitsplätze auf dem dort mehr als 120 Hektar großen Gelände. Die Logistik sei für die Gemeinde auch die größte Einnahmequelle. Wustermark ist eine «Boomtown» im Speckgürtel: Dort lebten zur Zeit der Wende rund 4000 Einwohner, heute sind es 9000. Schreiber rechnet damit, dass es in einigen Jahren 12 000 sein werden.

Einzelheiten zur Ansiedlung von dm wollte auch Schreiber mit Verweis auf den Termin am Montag nicht nennen. An der Vertragsunterzeichnung wollen neben dem Bürgermeister als Vermarkter des Geländes dm-Finanzchef Martin Dallmeier und dm-Logistikchef Christian Bodi teilnehmen, wie das Unternehmen erklärte.

Die Logistikbranche ist in der Region Berlin-Brandenburg mit mehr als 200 000 Arbeitsplätzen eine wichtige Säule der Wirtschaft. Aus Sicht der ZukunftsAgentur Brandenburg (ZAB), die für das Marketing zuständig ist, bietet die zentrale Lage in Europa und die Mischung aus Metropole und Flächenland ein optimales Umfeld für Logistikunternehmen.

Der dm-Konzern ist heute nach eigenen Angaben in zwölf europäischen Ländern mit rund 3350 Märkten präsent. Er zählt 56 500 Mitarbeiter, davon 39 000 in Deutschland. Der erste dm-Markt war 1973 in Karlsruhe eröffnet worden. Der europaweite Umsatz lag zuletzt bei knapp zehn Milliarden Euro.

