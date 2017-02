dpa

Drogeriekette dm investiert in Wustermark

Die Drogeriekette dm baut ein neues Logistikzentrum in Wustermark westlich von Berlin. Am Montag solle der Vertrag über den Kauf eines Grundstücks unterzeichnet werden, teilte die Firma am Freitag mit. Einzelheiten wollte eine Unternehmenssprecherin noch nicht mitteilten. Die «Märkische Allgemeine» hatte allerdings schon vor einem Jahr über Pläne berichtet, wonach bis zu 500 Arbeitsplätze entstehen können. In Wustermark und dem nahegelegenem Brieselang befindet sich das so genannte Güterverkehrszentrum Berlin West mit zahlreichen Logistikfirmen.

Letzte Änderung: Freitag, 24. Februar 2017 13:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen