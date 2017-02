dpa

1300 weitere Flüchtlinge ziehen um

1300 weitere Flüchtlinge ziehen in den kommenden Wochen in neue Gemeinschaftsunterkünfte in Berlin. Bis Ende März würden drei Turnhallen und vier weitere Notunterkünfte geschlossen, teilte das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten am Freitag mit. Außerdem werde eine Gemeinschaftsunterkunft aufgelöst. Nicht immer können die Flüchtlinge in ihrer gewohnten Umgebung bleiben. So müssen einige von Mitte oder Charlottenburg nach Marzahn oder Neukölln umziehen.

Drei Turnhallen in Mitte, Pankow und Reinickendorf können bis Ende März noch nicht geräumt werden. Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) hatte bereits angekündigt, der Termin sei womöglich schwierig zu halten, da geplante Fertighaus-Wohnblöcke und Containersiedlungen leicht verspätet fertig würden. Sobald alle Turnhallen geräumt sind, sollen die Flüchtlinge auch aus den Hangars am ehemaligen Flughafen Tempelhof und aus dem Kongresszentrum ICC ausziehen.

