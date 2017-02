Vater soll drei Monate alte Tochter misshandelt haben

Ein 33-Jähriger aus Berlin-Neukölln soll seine drei Monate alte Tochter misshandelt haben. Er wurde in der Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin verhaftet, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Mädchen sei Mitte Januar so schwer misshandelt worden, dass es Verletzungen am Kopf erlitten habe. Mitarbeiter des behandelnden Krankenhauses verständigten daraufhin die Polizei. Diese regte gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl an, den ein Richter am Dienstag erließ. Noch am selben Tag verhafteten die Ermittler den Mann. Er war bereits im vergangenen Jahr wegen Körperverletzung zu einer Haftstrafe verurteilt worden, die zur Bewährung ausgesetzt war.

