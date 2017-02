dpa

Volleys mit voller Konzentration gegen das Schlusslicht

Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys möchte am vorletzten Spieltag der Bundesliga-Hauptrunde beim Tabellenschlusslicht TSG Solingen jede Peinlichkeit vermeiden. «Es ist manchmal schwierig, gerade solche Spiele konzentriert und ordentlich über die Bühne zu bringen», sagte Manager Kaweh Niroomand vor der Partie am Sonntag (14.30 Uhr). Er rät den Spielern: «Die müssen sich immer auch fragen, was passieren würde, wenn man so ein Spiel mal vergeigt.»

Als Aufsteiger haben die Solinger erst sechs Punkte geholt. Im Hinspiel in Berlin wurde ihnen beim 0:3 eine Lehrstunde erteilt. In der Hoffnung auf ein großes Zuschaueraufkommen ziehen die Solinger für die Partie gegen den großen Favoriten in die zwölf Kilometer Luftlinie entfernte Bayer-Sporthalle in Wuppertal um. Mit einem Erfolg dort würden die Berliner ihre Chance wahren, am letzten Spieltag mit einem weiteren Sieg beim aktuellen Spitzenreiter VfB Friedrichshafen noch als Tabellenerster in die Playoffs einzuziehen.

Volleys-Trainer Roberto Serniotti muss gegen Solingen weiter auf die verletzten Steven Marshall (Sprunggelenkverletzung) und Sebastian Kühner (Bauchmuskelzerrung) verzichten.

