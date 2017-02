dpa

Lars Kraume dreht «Das schweigende Klassenzimmer»

Es geht um ein Stück DDR-Geschichte: Der Regisseur Lars Kraume (44) dreht derzeit den Kinofilm «Das schweigende Klassenzimmer». Der Film beruht auf einem Sachbuch von Dietrich Garstka. Er erzählt die Geschichte einer Schulklasse, die nach dem Ungarn-Aufstand 1956 eine Schweigeminute für die Opfer einlegt und in die politischen Mühlen der DDR gerät. Die Hauptrollen spielen Leonard Scheicher und Tom Gramenz, wie es am Freitag in einer Mitteilung zum Drehstart hieß. Zur Besetzung gehören auch Ronald Zehrfeld, Florian Lukas, Jördis Triebel und Michael Gwisdek.

Die Dreharbeiten sollen bis April in Eisenhüttenstadt sowie in Berlin und Umgebung laufen. Der Kinostart ist 2018 geplant. Kraumes Film «Der Staat gegen Fritz Bauer» hatte 2016 sechs Lolas beim Deutschen Filmpreis gewonnen.

