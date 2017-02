dpa

Berlins Einwohnerzahl wächst weiter

Berlin wächst und wächst. Im vergangenen Jahr stieg die Einwohnerzahl um 60 500 Menschen auf rund 3,67 Millionen, wie das Statistikamt am Freitag mitteilte. Das ist ein Plus von 1,67 Prozent. Zugezogen seien vor allem Menschen aus dem Ausland. Außerdem seien viele Flüchtlinge registriert worden, die im Vorjahr während des großen Andrangs im Behördenchaos nicht erfasst werden konnten. Unter den Neu-Berlinern seien insgesamt 4800 Deutsche und 55 700 Menschen aus dem Ausland. In den vergangenen fünf Jahren wuchs Berlin damit um 243 500 Einwohner - jedes Jahr um eine Kleinstadt von fast 50 000 Menschen.

