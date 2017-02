Oberleitungsarbeiten: Ausfälle beim Regionalzug RE1

Potsdam (dpa/bb) - Bahnfahrer müssen sich am ersten März-Wochenende auf Probleme bei der Regional-Express-Linie 1 von Magdeburg nach Frankfurt (Oder) einstellen. Wegen Oberleitungsarbeiten fallen die Züge am 4. und 5. März zwischen Berlin-Ostbahnhof und Erkner aus, wie die Bahn am Freitag mitteilte. Ersatzweise könne die S-Bahn mit einem Umstieg in Berlin-Ostkreuz genutzt werden. In den Nachtstunden würden einige Züge durch Busse ersetzt. Am Montag, 6. März, sollen die Züge ab 2.00 Uhr früh wieder regulär fahren. Zuletzt hatte die Bahn beim Prignitz-Express (RE6) Probleme, die zu zeitweisen Ausfällen geführt hatten.

Letzte Änderung: Freitag, 24. Februar 2017 11:30 Uhr

Quelle: dpa

