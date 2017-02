Zum Welt-Eisbärentag auch an Fritz' Artgenossen denken

Eisbärenbaby Fritz im Tierpark lernt Klettern und hat wahrscheinlich in rund einem Monat seinen ersten Auftritt vor Publikum. Seine Artgenossen hingegen stehen vor existenziellen Problemen.

Berlin (dpa/bb) - Es geht um die gefährdeten Artgenossen von Eisbärenbaby Fritz in der Arktis: Vor dem Welt-Eisbärentag am 27. Februar ruft Zoodirektor Andreas Knieriem zu mehr Bewusstsein für den vom Menschen verursachten Klimawandel auf. «Ich hoffe, dass die große Zuneigung, die unserem Fritz entgegen gebracht wird, die Menschen auch zum Nachdenken anregt - nicht nur am Welt-Eisbär-Tag», erklärte Knieriem am Freitag. Bei wildlebenden Eisbären werde in den kommenden 45 Jahren ein Rückgang der Populationen um 30 Prozent und mehr erwartet.