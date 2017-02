dpa

Tierpark hofft zum Welt-Eisbärentag auf Fritz-Effekt

Berlin (dpa/bb) - Es geht um die gefährdeten Artgenossen von Eisbärenbaby Fritz in der Arktis: Vor dem Welt-Eisbärentag am 27. Februar ruft Tierparkdirektor Andreas Knieriem zu mehr Bewusstsein für den vom Menschen verursachten Klimawandel auf. «Ich hoffe, dass die große Zuneigung, die unserem Fritz entgegen gebracht wird, die Menschen auch zum Nachdenken anregt - nicht nur am Welt-Eisbär-Tag», erklärte Knieriem am Freitag. Bei wildlebenden Eisbären werde in den kommenden 45 Jahren ein Rückgang der Populationen um 30 Prozent und mehr erwartet.

Seit der Industrialisierung produziert der Mensch mehr Kohlendioxid und andere Treibhausgase, als die Natur wieder aufnehmen kann. Dieser menschengemachte Treibhauseffekt hat die Luft bereits erwärmt und führt dazu, dass sich das Klima auf der Erde wandelt.

