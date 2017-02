dpa

Unbekannte bewerfen Nachtbus-Fahrerkabine mit Bierflaschen

Zwei Unbekannte haben einen Berliner Nachtbus mit Bierflaschen beworfen - und ihn damit fahruntüchtig gemacht. Der Fahrer, der am Steuer saß, erlitt einen Schock, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Freitag an der Endhaltestelle des Busses der Linie N8 an der Schwedenstraße/Osloer Straße im Ortsteil Gesundbrunnen. Die Flaschen wurden gegen die Scheibe der Fahrerkabine geschleudert, als der Bus stand. Sie splitterte dadurch.

