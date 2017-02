dpa

Mehr als 1000 Kultur-Events 2017 in Brandenburg

In Konzerthallen, Dorfkirchen oder unter freiem Himmel: In diesem Jahr werden in Brandenburg rund 1000 Konzerte, Theateraufführungen, Opern, Lesungen, Filme und andere Kultur-Events geboten. Diese Veranstaltungen seien die Zugpferde für den Kulturtourismus und stärkten die Regionen, sagte Kulturministerin Martina Münch (SPD) am Freitag bei der Vorstellung des Programms in Potsdam. «Mehr als 365 000 Kulturinteressierte besuchten im vergangenen Jahr rund 430 Orte in Brandenburg», betonte die Ministerin.

