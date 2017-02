Trautisch aus Standesamtfür 2680 Euro versteigert

Ein «Ja» zu einem Möbelstück: Für 2680 Euro ist der Trautisch des Standesamtes Spandau versteigert worden. Der massive Eichentisch, der vermutlich aus den 50-er Jahren stammt, musste der Modernisierung weichen. Das Mindestgebot für den fast zwei Meter langen Tisch lag bei 200 Euro, wie der «Tagesspiegel» (online) berichtete. Nur zwei Interessenten hätten mitgesteigert. Ein Gastwirt aus Spandau habe 1000 Euro geboten. Den Zuschlag erhielt der zweite Bieter, der nicht in Spandau lebt, für 2680 Euro.

Wofür er den Tisch benötigt, war noch nicht bekannt. Der krumme Betrag habe Anlass zur Spekulation gegeben, dass er vielleicht am 2. Juni 1980 in Spandau geheiratet habe, so der Bericht. Das Geld fließe in den Bezirkshaushalt. An dem Tisch waren mehrere Tausend Ehen geschlossen worden.