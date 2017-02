dpa

Versuchte Brandstiftung auf Wohnhaus

In Berlin-Britz haben Unbekannte versucht, ein Wohnhaus in Brand zu setzen. Sie warfen in der Nacht zu Freitag kurz nach Mitternacht Molotow-Cocktails gegen die Fassade eines Hauses in der Straße Alt-Britz, so die Polizei. Einer davon habe gezündet und die Fassade verrußt. Für eine politisch motivierte Tat gab es zunächst keine Anhaltspunkte. Die Polizei ermittelt.

