dpa

Mehrere brennende Fahrzeuge: Offenbar Brandstiftung

In Berlin sind in der Nacht zum Freitag mehrere Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde dabei niemand, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Die Polizei geht von unterschiedlichen Brandursachen aus.

Um kurz nach 1 Uhr wurde in der Westerwaldstraße in Spandau ein brennender Autoanhänger entdeckt. Durch die starke Hitze wurden zwei danebenstehende Autos beschädigt.

Wenig später wurde Qualm an einem geparkten Wagen in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Tempelhof entdeckt. Da das Feuer im Innenraum entstanden war, vermutet die Polizei einen technischen Defekt.

Gegen 3 Uhr brannte ein Auto im Wildhüterweg in Neukölln vollständig aus. In diesem Fall geht die Polizei von Brandstiftung aus. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen, da ein politisches Motiv möglich ist.

Letzte Änderung: Freitag, 24. Februar 2017 07:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen