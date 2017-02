Polizei findet brennendes Fahrzeug

Die Polizei hat das Auto entdeckt, aus dem Unbekannte in Bad Liebenwerda (Elbe-Elster) bei einer Verfolgungsfahrt Metallkrallen auf die Straße geworfen hatten. Der Wagen wurde brennend in einem Waldstück bei Röderland gefunden, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen in Potsdam. Von den Insassen fehlte jede Spur. Das Auto wurde sichergestellt und soll nun genau untersucht werden.

Die Metallkrallen auf der Fahrbahn hatten in Bad Liebenwerda an mehr als 20 Fahrzeugen die Reifen zerschnitten. Auch ein Polizeiwagen wurde beschädigt, so dass die Beamten ihre Verfolgungsfahrt abbrechen mussten. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang mit der Sprengung von zwei Geldautomaten im nahe gelegenen Falkenberg (Elster) am frühen Donnerstagmorgen. Mehr als vier Stunden nach dem Vorfall hatten Beamte ein verdächtiges Auto in Bad Liebenwerda bemerkt und die Verfolgung aufgenommen. Auf der Flucht warfen die Täter die Nagel-Dreiecke auf die Straße und entkamen.

Letzte Änderung: Freitag, 24. Februar 2017 07:50 Uhr

Quelle: dpa

