Mehr als 10 000 Privatquartiere für Kirchentag fehlen

Langsam tickt die Uhr für die Veranstalter des 36. Evangelischen Kirchentags. Noch drei Monate haben sie Zeit zur Vorbereitung. Eine ganz wesentliche Frage ist noch nicht geklärt.

Der Kirchentag vom 24. und 28. Mai in Berlin und Wittenberg steht in diesem Jahr im Zeichen des 500. Jahrestages der Reformation. In der Hauptstadt erwarten die Veranstalter rund 140 000 Teilnehmer, von denen viele zum großen Abschlussgottesdienst am 28. Mai nach Wittenberg fahren. Für sie stehen in Berlin und dem Umland unter anderem 60 000 Schlafplätze in etwa 300 Schulen zur Verfügung. Andere Kirchentagsgäste kommen in Hotels oder Jugendherbergen unter.