Für Kirchentag in Berlin fehlen tausende Privatquartiere

Drei Monate vor dem Evangelischen Kirchentag in Berlin fehlen noch mehr als 10 000 Privatquartiere für die Besucher. Bislang hätten Bürger in Berlin und Potsdam 3500 Schlafplätze angeboten, sagte die Regionale Sprecherin des Kirchentags, Juliane Voss, der Deutschen Presse-Agentur. «Das ist eine gute Tendenz, aber es reicht noch nicht.» Gebraucht werden 15 000 Quartiere, vor allem für ältere Teilnehmer des Glaubensfestes, aber auch für Familien oder internationale Gäste. Der Kirchentag vom 24. und 28. Mai steht im Zeichen des 500. Jahrestages der Reformation. In der Hauptstadt erwarten die Veranstalter rund 140 000 Teilnehmer, viele davon fahren zum großen Abschlussgottesdienst am 28. Mai nach Wittenberg.

Letzte Änderung: Freitag, 24. Februar 2017 05:30 Uhr

