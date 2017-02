dpa

Linke-Fraktion berät bei Klausurtagung über Vorhaben

Auf einer Klausurtagung in Leipzig will die Berliner Linke-Fraktion über ihre politischen Vorhaben im laufenden Jahr beraten. Bei dem dreitägigen Treffen, das heute beginnt, geht es um die Arbeit der rot-rot-grünen Koalition und die Herausforderungen für den anstehenden Bundestagswahlkampf. Ein Schwerpunkt auf der Klausurtagung ist das erklärte Ziel der Linken, die Bürger mehr in politische Prozesse einzubinden und damit auch bürgerschaftliches Engagement zu fördern. Ein weiteres Thema sollen Strategien gegen Kinderarmut sein.

Neben den 27 Parlamentariern aus dem Abgeordnetenhaus nehmen an der Tagung Senatsmitglieder der Linken teil, darunter Sozialsenatorin Elke Breitenbach und Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher. Gast am Samstag ist die Senatorin für Bildung, Jugend und Familie, Sandra Scheeres (SPD).

Letzte Änderung: Freitag, 24. Februar 2017 02:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen