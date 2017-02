Berliner Linke-Fraktion geht in Klausur

Für die Berliner Linke wird 2017 ein spannendes Jahr. Rot-Rot-Grün will liefern, im Herbst steht die Bundestagswahl an. An Themen mangelt es bei der Klausurtagung der Linksfraktion nicht.

Berlin/Leipzig (dpa/bb) - Die Linke-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus zieht sich heute zu einer Klausur zurück: Bei dem dreitägigen Treffen in Leipzig wollen die 27 Parlamentarier über ihre politischen Vorhaben im laufenden Jahr beraten. Dabei geht es um die Arbeit der rot-rot-grünen Koalition ebenso wie um die Herausforderungen für den Wahlkampf - schließlich ist am 24. September Bundestagswahl.

Ein Schwerpunkt auf der Klausurtagung ist das erklärte Ziel der Linken, die Bürger mehr in politische Prozesse einzubinden und damit auch bürgerschaftliches Engagement zu fördern. Das soll auf Landes- und auch auf Bezirksebene geschehen, hat aber auch Tücken. So könnte etwa mehr Beteiligung von Anwohnern bei Bauprojekten den dringend nötigen Neubau von Wohnungen bremsen.

Weiteres Thema in Leipzig sollen Strategien gegen Kinderarmut sein. Dazu will sich die Linke-Fraktion auch externen Sachverstand einholen. Zu den Referenten gehört der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, Ulrich Schneider.

Im Dezember hatte die Koalition von SPD, Linken und Grünen in Berlin ihre Arbeit aufgenommen, allerdings war der Start sehr holprig. Zum einen legte der Streit um den Umgang des inzwischen zurückgetretenen Kurzzeit-Staatssekretärs André Holm mit seiner Stasi-Vergangenheit das Bündnis wochenlang lahm. Zum anderen gab es nach dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche eine kontroverse Debatte um eine Ausweitung der Videoüberwachung.

Inzwischen ist die Koalition in etwas ruhigeres Fahrwasser gekommen, Streitthemen gibt es aber weiterhin. Dazu gehört die Frage, ob das Berliner Neutralitätsgesetz noch zeitgemäß ist. Dieses schreibt vor, dass Polizisten, Lehrer an allgemeinbildenden Schulen und Justizmitarbeiter im Dienst keine religiös geprägten Kleidungsstücke tragen dürfen. Nachdem das Landesarbeitsgericht einer muslimischen Lehrerin, die wegen ihres Kopftuchs nicht unterrichten durfte, eine Entschädigung wegen Diskriminierung zusprach, war die Debatte um das Gesetz entbrannt.

Neben den Abgeordneten nehmen an der Klausurtagung Senatsmitglieder der Linken teil, darunter Sozialsenatorin Elke Breitenbach und Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher. Bei einer am Samstag geplanten Diskussionsrunde zur Kinderarmut spricht auch die Senatorin für Bildung, Jugend und Familie, Sandra Scheeres (SPD). Über die Arbeit der Linken im sächsischen Landtag berichtet der dortige Fraktionschef Rico Gebhardt. Bei der Klausur dabei ist auch Linke-Bundesgeschäftsführer und -Bundeswahlleiter Matthias Höhn.

