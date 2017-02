dpa

Krupp vor Hauptrunde: «Haben Schicksal in eigenen Händen»

Einen großen Vorteil im Endspurt um die Pre-Play-off-Plätze haben die Eisbären am letzten Hauptrunden-Wochendende der Deutschen Eishockey Liga: Sie dürfen die beiden verbliebenen Spiele in der Arena am Ostbahnhof bestreiten. Heute empfangen sie den ERC Ingolstadt, am Sonntag (14.00 Uhr) die Iserlohn Roosters. Das erhöht ihre Chancen angesichts der notorischen Auswärtsschwäche beträchtlich.

Während es für die auf Rang zehn platzierten Eisbären darauf ankommt, letzte Zweifel an der Qualifikation für die Pre-Pla-yoffs auszuräumen und sich möglichst noch Platz acht und damit Heimrecht in der Qualifikationsrunde zu sichern, geht es für die beiden Gegner um nichts mehr. So haben die Ingolstädter Rang sieben bereits sicher.

Für Trainer Uwe Krupp ist das ohne Bedeutung: «Zur mentalen Verfassung der Gegner will ich mich nicht äußern. Das spielt für uns keine Rolle», sagt er. Sein Team dürfe nur auf sich selbst schauen: «Wir haben unser Schicksal in den eigenen Händen.»

Auch zu möglichen Konstellationen in den Pre-Playoffs mochte Krupp noch nichts sagen: «Bevor wir auf die nächste Saisonphase schauen, müssen wir erst mal sehen, dass es für uns weitergeht.»

Verzichten müssen die Eisbären weiterhin auf den verletzten Kapitän André Rankel. «Er hat wieder trainiert, ist aber noch nicht ganz so weit», sagte Krupp. Dafür dürfte Kyle Wilson ins Team zurückkehren.

