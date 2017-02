Schröter stellt neue Erstaufnahme für Familien vor

Mit einem Tag der Offenen Tür stellt Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) heute in Frankfurt (Oder) eine neue Erstaufnahme für Flüchtlinge vor. Das neue Haus mit knapp 5900 Quadratmetern Fläche hat Platz für bis zu 280 Menschen. Das Land hat für die neue Außenstelle das frühere Gebäude des Landesamtes für Landwirtschaft und Ländliche Entwicklung umgebaut. Dort sollen in erster Linie Familien untergebracht werden. Daher gibt es auch Spielzimmer, Unterrichtsräume sowie Gebetsräume für Christen und Muslime. Die ersten Bewohner werden im März erwartet.

Die neue Unterkunft wurde notwendig, nachdem die zuvor genutzte Oderland-Kaserne in der Grenzstadt vor einiger Zeit wegen baulicher Mängel aufgegeben wurde. Mitte Februar wurde auch eine Außenstelle in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) geschlossen. Zudem blieben viele Flüchtlinge inzwischen länger in den Erstaufnahmen, weil Asylbewerber mit geringer Bleibeperspektive möglichst nicht mehr in die Kommunen verteilt werden sollen, sagte Ministeriumssprecher Ingo Decker. Derzeit ist etwas mehr als die Hälfte der rund 3000 Plätze in den sechs Standorten der Erstaufnahmen belegt.