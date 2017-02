Spandau holt sich mit Top-Leistung die Liga-Spitze

Der deutsche Rekordmeister Wasserfreunde Spandau 04 hat am Donnerstag das Spitzenspiel der deutschen Wasserball-Liga bei Waspo 98 Hannover 11:9 (4:1,2:4,3:3,2:1) gewonnen. Damit rückten die Berliner an die Tabellenspitze und verdrängten die zuvor ungeschlagenen Niedersachsen in der Gruppe A. Die Wasserfreunde revanchierten sich für die 11:13-Heimniederlage im November.

Spandau ging mit Leidenschaft und hochmotiviert in die Partie und legte einen 3:0-Blitzstart hin. Zwar kämpfte sich Hannover in das hart geführte Match und führte zu Beginn des dritten Abschnitts sogar einmal (7:6). Aber die Gäste fanden stets Antworten und machten am Ende aus dem 9:9-Gleichstand den verdienten Sieg.

Torschützen für die Hauptstädter waren Nikola Dedovic, Mehdi Marzouki (je 3), Lucas Gielen (2), Marin Restovic, Marko Stamm und Maurice Jüngling (je 1).

