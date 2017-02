Preußische Schlösser und Gärten wegen Sturms geschlossen

Wegen des erwarteten Sturms bleiben die Anlagen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten am Freitag vorsorglich geschlossen. Anlass sei die aktuelle Unwetterwarnung, teilte die Stiftung am Donnerstag mit. Auch in den kommenden Tagen könnte es wegen möglicher Schäden und Aufräumarbeiten zu Einschränkungen kommen. Der Deutsche Wetterdienst hatte am Donnerstag für Berlin, Brandenburg und viele weitere Bundesländer Unwetterwarnungen herausgegeben. Die Meteorologen erwarten Ausläufer eines Orkantiefs, die in der Nacht zu Freitag mit Sturmböen von bis zu 100 Km/h über die Mark und die Hauptstadt ziehen sollen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 23. Februar 2017 18:20 Uhr

Quelle: dpa

