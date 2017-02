dpa

Preußische Schlösser und Gärten nach Sturm wieder geöffnet

Nach dem Abzug von Sturmtief «Thomas» sind die Anlagen der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten größtenteils wieder für Besucher geöffnet. Einzig der Park Babelsberg in Potsdam bleibe zunächst geschlossen, um Gefährdungen durch instabile Bäume auszuschließen, teilte die Stiftung am Freitag mit. Sie hatte nach einer Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes am Donnerstag angekündigt, ihre Anlagen am Freitag zu schließen. Der Sturm verschonte dann jedoch Brandenburg und Berlin weitestgehend, so dass die Potsdamer Schlösser Sanssouci, Neues Palais und Cecilienhof sowie das Schloss Charlottenburg in Berlin wieder geöffnet wurden.

