Tochter jahrelang missbraucht: fast fünf Jahre Gefängnis

Berlin (dpa/bb) – Ein 56-Jähriger ist wegen jahrelangen Missbrauchs seiner Tochter zu vier Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt worden. Es sei zu mindestens 168 sexuellen Übergriffen gekommen, begründete das Berliner Landgericht am Donnerstag. Das Mädchen sei bei den Taten acht bis zwölf Jahre alt gewesen. «Regelmäßig» sei es samstags in der elterlichen Wohnung im Stadtteil Köpenick geschehen. Erst zwölf Jahre nach den letzten Übergriffen habe sich die Tochter offenbart. Sie habe sich dazu entschlossen, als sie von Kontakten des Vaters zu einer Siebenjährigen erfuhr, hieß es im Urteil. Dieses Kind habe der im Wesentlichen geständige Mann in zwei Fällen missbraucht.

