Terézia Mora bekommt Solothurner Literaturpreis

Die in Berlin lebende Autorin Terézia Mora («Die Liebe unter Aliens») erhält den Solothurner Literaturpreis 2017. Die Auszeichnung wird am 28. Mai während der Solothurner Literaturtage verliehen, wie die Preisstifter am Donnerstag berichteten. Der Preis ist mit 15 000 Schweizer Franken (14 000 Euro) dotiert. Die in Ungarn geborene Schriftstellerin hatte im Januar den Bremer Literaturpreis 2017 erhalten.

«Mit ihrer erzählerischen Virtuosität, ihrer quecksilbrigen Sprache und ihren souveränen Kompositionen bereichert Terézia Mora die gegenwärtige Erzählliteratur mit eindrucksvoller Konsequenz», hieß es zur Begründung. Der Preis wird vom Verein «Solothurner Literaturpreis» vergeben und von privaten Sponsoren wie Unternehmern aus der Region finanziert. Preisträgerin im Jahr 2016 war die Schweizer Schriftstellerin Ruth Schweikert gewesen.

Mora (46) gehört der deutschsprachigen Minderheit in Ungarn an. Sie zog 1990 zum Studium nach Berlin. Sie veröffentlichte unter anderem Romane und Erzählbände. Für die Erzählung «Der Fall Ophelia» erhielt sie 1999 den Ingeborg-Bachmann-Preis. 2013 bekam sie für «Das Ungeheuer» den Deutschen Buchpreis.

