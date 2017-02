dpa

Großaktionär trennt sich von Millionen Rocket-Aktien

Berlin (dpa) - Der angekündigte Teil-Ausstieg des schwedischen Finanzinvestors Kinnevik bringt den Berliner Startup-Entwickler Rocket Internet unter Druck. Am Donnerstag sackte der Aktienkurs nach Kinneveks Ankündigung am Vorabend um rund neun Prozent ab. Die Schweden halten bislang 13,2 Prozent an Rocket und suchen nun Abnehmer für 10,9 Millionen Aktien, die Hälfte ihres Anteils. Im vergangenen Jahr hatte der Großaktionär angekündigt, sein Engagement bei Rocket erst in einigen Jahren auf den Prüfstand zu stellen. Zuvor hatten Kinnevik-Vertreter den Rocket-Aufsichtsrat verlassen. Beide Seiten bestritten, dass es Streit gebe.

Letzte Änderung: Donnerstag, 23. Februar 2017 15:50 Uhr

