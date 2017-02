dpa

Wohnungen in Berlin sieben Prozent teurer

Für Eigentumswohnungen in Berlin haben die Käufer im vergangenen Jahr pro Quadratmeter sieben Prozent mehr ausgegeben als im Vorjahr. Die Preise sind damit kräftig gestiegen, jedoch nicht mehr so stark wie 2015, als das Plus bei 15 Prozent gelegen hatte. Das geht aus einer vorläufigen Bilanz über die Kaufverträge 2016 hervor, die der Gutachterausschuss am Donnerstag verbreitet.

Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) erneuerte ihre Ankündigung, weitere Gebiete in der Stadt unter sogenannten Milieuschutz zu stellen, damit Mieter mit geringen Einkommen in ihren Wohnungen bleiben können. Sollen dort Wohnungen modernisiert oder in Eigentum umgewandelt werden, brauchen die Eigentümer eine Genehmigung.

Mehrfamilienhäuser wurden 2016 wie im Vorjahr 20 Prozent teurer, ebenso Wohn- und Geschäftshäuser. Für Bauland legten die Käufer je nach Lage durchschnittlich zwischen 30 und 60 Prozent mehr auf den Tisch als 2015. «Der Druck auf die Mieten wird weiter steigen und preisgünstiger Wohnungsneubau nahezu unmöglich», sagte der Berliner Mieterverein voraus. Er forderte, die Spekulation mit Grund und Boden zu stoppen. Ein- und Zweifamilienhäuser wurden im vergangenen Jahr 15 Prozent teurer.

