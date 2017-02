dpa

«Sehr guter Test» für 1860 München bei Union Berlin

Vitor Pereira will den erkennbaren Aufschwung des Fußball-Zweitligisten TSV 1860 München unter seiner Leitung auch im Auswärtsspiel beim Tabellendritten 1. FC Union Berlin fortführen. «Das ist ein sehr guter Test für uns», sagte der portugiesische Trainer am Donnerstag vor der Abreise der «Löwen» in die Hauptstadt. «Union Berlin ist eine sehr gut organisierte Mannschaft, die um den Aufstieg kämpft», sagte Pereira über den Gegner.

Drei Siege in den letzten vier Punktspielen hätten seiner neuformierten Mannschaft Selbstvertrauen gegeben. «Unser Ziel ist es, drei Punkte zu holen», sagte Pereira. Neuzugang Frank Boya aus Kamerun wird nach seinem Einstieg ins Training in Berlin noch nicht im Kader stehen.

