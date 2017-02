Dardai: «Zeit Punkte zu holen»: Kalou und Langkamp fraglich

Bleibt Hertha oben dran, oder geht es weiter nach unten? Im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt kann sich diese Frage für die Berliner klären. Gegen die defensivstarken Hessen ist der Einsatz zweier Leistungsträger gefährdet.

Berlin (dpa) - Fußball-Bundesligist Hertha BSC möchte die gute Leistung aus dem Bayern-Spiel im richtungsweisenden Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt konservieren. Allerdings drohen die Stammkräfte Salomon Kalou und Sebastian Langkamp auszufallen. «Wir müssen abwarten. Kalou hat eine Blessur an einer empfindlichen Stelle am Fuß. Er musste das Torschusstraining abbrechen», sagte Trainer Pal Dardai zwei Tage vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Olympiastadion.