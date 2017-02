Leiter der Bahnhofsmission mit Verdienstkreuz ausgezeichnet

Lohn für oft aufreibende Arbeit und Dienst am Mitmenschen: Der Leiter der Berliner Bahnhofsmission, Dieter Puhl, hat am Donnerstag das Bundesverdienstkreuz erhalten. Puhl habe die Bahnhofsmission seit seinem Antritt als Leiter 2009 in vielen Bereichen vorangebracht, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) bei der Zeremonie im Roten Rathaus.

Er habe neue Projekte angestoßen und viele andere Menschen für die emotional und physisch anspruchsvolle Arbeit begeistern können. «Das ist nicht selbstverständlich und nicht immer angenehm und man steht nicht jeden Tag auf dem Roten Teppich», betonte Müller. Puhl arbeitet nach eigenen Angaben seit mehr als 25 Jahren für die Berliner Stadtmission.

