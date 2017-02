dpa

«Schulkrankenschwester»-Projekt offiziell gestartet

An der Frankfurter Lenné-Grundschule ist am Donnerstag der offizielle Startschuss für das «Schulkrankenschwester»-Projekt in Brandenburg gegeben worden. «Die ersten Pflaster sind bereits geklebt worden», sagte ein Sprecher der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Die zehn Fachkräfte haben zum Ende der Winterferien Anfang Februar ihre Jobs an insgesamt 20 Schulen im Land angetreten, um sich um das Wohl von rund 7000 Schülern zu kümmern.

Das Projekt ist zunächst auf anderthalb Jahre angelegt und kostet insgesamt 1,1 Millionen Euro, wie AWO-Chefin Angela Basekow erklärte. Den Löwenanteil habe die Krankenkasse AOK Nordost übernommen sagte der Vorstandsvorsitzende Frank Michalak. «Das Geld ist sehr gut angelegt.»

Letzte Änderung: Donnerstag, 23. Februar 2017 13:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen