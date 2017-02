Zahl der Privatinsolvenzen in Berlin geht deutlich zurück

Immer weniger Berliner mussten im vergangenen Jahr überschuldet Privatinsolvenz anmelden. Die Zahl sank 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 10,5 Prozent auf rund 4300 Fälle, wie das sogenannte Schuldenbarometer der Wirtschaftsauskunftei Bürgel ergab. Damit kamen auf 100 000 Einwohner 122 Berliner, die eine Privatpleite anmelden mussten. Bundesweit ging die Zahl der Privatinsolvenzen bereits das sechste Jahr in Folge zurück auf den niedrigsten Stand seit 2005. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl der Privatpleiten 2016 auf knapp 101 000 Fälle (6,4 Prozent).

Gründe für die positive Entwicklung seien die weiterhin niedrige Arbeitslosenquote sowie steigende Löhne, teilte Bürgel am Donnerstag mit. Zudem müssten viele überschuldete Bürger keine Privatinsolvenz mehr anmelden, wenn ihr Einkommen so gering ist, dass es nicht gepfändet werden kann. Am wenigsten Privatinsolvenzen gab es 2016 in Bayern (86 Fälle je 100 000 Einwohner). Insolvenz-Hochburg blieb Bremen (212 Fälle).