Bauleiter am BER-Flughafen fliegt: Bretschneider übernimmt

Der BER bekommt den fünften Bauleiter in fünf Jahren: Der einstige Hoffnungsträger Jörg Marks muss wegen Verzögerungen beim Eröffnungstermin gehen. Ein Nachfolger steht schon fest.

Berlin (dpa) - Der frühere Bahn-Manager Christoph Bretschneider soll als Bauleiter den neuen Hauptstadtflughafen zügig zu Ende bringen. Der 56-Jährige ersetzt den bisherigen Technikchef Jörg Marks, der nach zweieinhalb Jahren gehen muss. Flughafenchef Karsten Mühlenfeld kündigte den Personalwechsel am Donnerstag überraschend an, nachdem die geplante Eröffnung des drittgrößten deutschen Flughafens noch in diesem Jahr geplatzt war. Aufsichtsratschef Michael Müller ließ wenig Begeisterung an Mühlenfelds Entscheidung erkennen.