Zahl der Verbraucherpleiten in Brandenburg stark rückläufig

Wenn die Schulden über den Kopf wachsen, gibt es für viele nur noch den Weg in die Privatinsolvenz. In Brandenburg ist die Zahl der Verbraucherpleiten jetzt so stark gesunken wie sonst nirgends.

Potsdam (dpa/bb) - Die gute Konjunktur und Lage auf dem Arbeitsmarkt haben die Zahl der Verbraucherinsolvenzen in Brandenburg so stark zurückgehen lassen wie in keinem anderen Bundesland. Wie die Wirtschaftsauskunftei Bürgel am Donnerstag in Hamburg mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 3382 Privatinsolvenzen registriert. Das sind 13,2 Prozent weniger als 2015. Auch in Mecklenburg Vorpommern und Berlin ging die Zahl zweistellig zurück, bundesweit wurde ein Minus von 6,4 Prozent auf gut 100 000 Fälle registriert.

Gemessen an der Zahl der Privatpleiten pro 100 000 Einwohner landete Brandenburg jetzt mit 136 Fällen im Mittelfeld. Spitzenreiter ist Bremen mit 212 Privatinsolvenzen; die wenigsten gab es in Bayern mit 86 pro 100 000 Einwohner. In Brandenburg hatte sich die Wirtschaft zuletzt so stark entwickelt wie in kaum einem anderen Bundesland. Vor allem der Berliner Speckgürtel gilt als Wachstumsmotor.

Bundesweit sanken die Privatinsolvenzen bereits zum sechsten Mal in Folge und erreichten damit den niedrigsten Stand seit 2005. Die Entwicklung der Zahlen war in den vergangenen Jahren allerdings auch immer wieder von rechtlichen Veränderungen geprägt. Zuletzt senkte das Pfändungsschutzkonto die Zahlen. Denn nach Einschätzung der Insolvenzexperten sehen viele überschuldete Bürger, die ein solches Konto nutzen, keine Notwendigkeit für eine Privatinsolvenz, wenn ihr monatliches Einkommen unter dem pfändbaren Betrag liegt.

Als Hauptursachen einer Privatinsolvenz gelten Arbeitslosigkeit, Einkommensarmut, eine gescheiterte Selbstständigkeit oder auch eine unwirtschaftliche Haushaltsführung, Scheidungen oder Krankheiten. Die durchschnittliche Schuldenhöhe lag zuletzt bei rund 33 000 Euro.

