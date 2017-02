dpa

Deutlich weniger Brandenburger sind pleite

In Brandenburg ist die Zahl der Verbraucherpleiten vergangenes Jahr so stark gesunken wie in keinen anderem Bundesland. Wie die Wirtschaftsauskunftei Bürgel am Donnerstag mitteilte, wurden 3382 Privatinsolvenzen registriert. Das sind 13,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Auch in Mecklenburg Vorpommern und Berlin ging die Zahl zweistellig zurück, bundesweit wurde ein Minus von 6,4 Prozent auf gut 100 000 Fälle gezählt. Als Hauptursachen gelten die gute Konjunktur und die verbesserte Lage auf dem Arbeitsmarkt.

