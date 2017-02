Berlin Volleys: Niroomand beklagt «grenzwertige Leistung»

Für ihren schwachen Auftritt im letzten Heimspiel der Bundesliga-Hauptrunde sind die Berlin Volleys von ihrem Manager massiv kritisiert worden. «Ich schäme mich ja selten, aber diese Leistung war zumindest phasenweise grenzwertig», sagte Kaweh Niroomand, obwohl die Volleys am Mittwoch den TSV Herrsching mit 3:1 bezwungen hatten.

Dabei blieb die Mannschaft weit unter dem gewohnten Niveau. Wenigstens trug sie mit dem nackten Ergebnis aber dazu bei, dass es am letzten Spieltag am 5. März beim VfB Friedrichshafen zu einem echten Endspiel um Platz eins kommen kann.

Das ist insofern bitter, weil auf die Volleys nach der relativ leichten Aufgabe am Sonntag beim Tabellenletzten in Solingen zwei schwere Brocken warten. Am 1. März schließt der deutsche Meister die Gruppenphase der Champions League mit der Partie bei Cucine Lube Civitanova in Italien ab, vier Tage später folgt der Showdown in Friedrichshafen.